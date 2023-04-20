Після контрнаступу ЗСУ війна не закінчиться: міністр оборони Британії дав прогноз

Російський диктатор може штовхнути більше своїх людей "у м’ясорубку"

Український контрнаступ буде успішним, проте війна після нього не закінчиться і може продовжуватися і 2024 року.

Як повідомляє The New York Times, таку думку висловив голова Міноборони Великої Британії Бен Воллес.

"Я оптимістично налаштований, що між цим та наступними роками, я думаю, що Україна продовжить мати імпульс та позицію сили", — сказав Уоллес.

Водночас він вважає, що треба бути реалістами та не варто чекати настання "чарівного моменту", коли росія розвалиться. Міністр нагадав, що втрати росіян у цій війні вже досягли 223 тисяч людей убитими та пораненими, проте російського диктатора володимира путіна це не зупинило.

"Важко припустити, які втрати він готовий зазнавати, перш ніж він дійсно зрозуміє, що гра закінчена", — зазначив він.

Уоллес зазначив, що не вірить у те, що внаслідок контрнаступу ЗСУ російська армія розвалиться, оскільки кремль все ще готовий "штовхнути більше людей у свою м’ясорубку".

Як повідомлялося раніше, російський опозиціонер Геннадій Гудков раніше висловив думку, що кремль зрозуміє, що програв війну у разі, якщо ЗСУ вийдуть на кордони 23 лютого або якщо звільнять Крим.