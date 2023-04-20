Розглядаємо навіть найгірший сценарій: Кличко оцінив ризики повторного наступу на Київ
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Мер Києва Кличко вважає, що ворог може повторити спробу штурму столиці
Київ і надалі може залишатися метою російських окупантів, у зв’язку із чим у столиці розглядають різні сценарії ймовірного повторного наступу ворога.
Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" заявив мер Києва Віталій Кличко.
За словами керівника міста, влада столиці не повинна виключати навіть найгірший сценарій розвитку подій.
"Київ був і залишається метою агресора. Київ – це серце. Київ – це столиця. І тому ми робимо все для того, щоб передбачити різні сценарії, навіть найгірший сценарій, для того, щоб, якщо хтось зможе і захоче, зможе – це велике питання, чи захоче знову атакувати Київ, для того, щоб йому дати по зубах, так можна такою мовою сказати ", — зазначив він.
При цьому Кличко наголосив, що на цьому етапі столиця захищена набагато краще, ніж навіть місяць тому.
"Зараз система контролю, система блокпостів, сучасне озброєння, і вже у нас Збройні сили набагато міцніші, ніж рік тому. Підготовлено, озброєно, а також розроблено докладнішу програму захисту Києва від агресії", — уточнив він.
Раніше "Телеграф" писав про те, що допомогло уникнути масової евакуації людей із Києва.