Південна Корея відповіла на погрози медведєва щодо поставок зброї Києву

У нинішній підтримці України, яку надає Південна Корея, жодних змін немає

У Південній Кореї відреагували на погрози росії у разі надання військової допомоги Україні. Досі країна не виходила за межі гуманітарної та економічної допомоги, щоб зберігати відносини з рф.

Про це заявив високопоставлений південнокорейський урядовець під час брифінгу 20 квітня, пише видання Yonhap.

"Ми не робимо цього (не поставляємо зброю. — Ред.), бо одночасно з тим, що Південна Корея активно підтримує міжнародну спільноту заради захисту свободи громадян України, ми повинні стабільно управляти відносинами з росією", — сказав чиновник.

Також він наголосив, що у нинішній підтримці України, яку надає Південна Корея, жодних змін нема. Однак чиновник додав, що у внутрішньому законодавстві Кореї нема правового становища, що забороняє військову підтримку воюючій країні за межами країни.

Висловлювання президента Південної Кореї Юна Сок Йоля про можливі поставки озброєння Києву, як зазначає чиновник, було "теоретичним та всеосяжним".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Південної Кореї вперше з початку повномасштабної війни зробив заяву про можливість надання військової допомоги Україні. Зробити країна готова це в тому разі, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на цивільне населення.