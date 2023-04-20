Труїв українців у газових камерах: СБУ вийшла на слід комбата росгвардії (фото, відео)

СБУ ідентифікувала комбата росгвардії, який наказував катувати українців у "газових камерах"

Служба безпеки України встановила особу одного з комбатів росгвардії, який причетний до катувань і вбивств українців у газових камерах.

Як повідомляє пресслужба СБУ 20 квітня, причетним до масових катувань на півдні України виявився командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ росгвардії підполковник Аюба Ельдаров.

Слідство встановило, що окупанти призначили його т.зв. "комендантом" селища Чернігівка у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області.

До його обов’язків входило придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів. За вказівками окупанта було сформовано каральні загони з російських військових та місцевих зрадників.

"За наказом Ельдарова, рашисти розшукували українських патріотів, а потім викрадали їх. У катівнях до людей застосовували жорстокі тортури з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму. Задокументовано факт застосування ворогом задушливих газів у спеціально обладнаних камерах, де тримали українських бранців", — пишуть в СБУ.

Метою таких тортур було вибити з наших патріотом інформацію про розташування ЗСУ.

У СБУ зазначають, що вказаний окупант особисто брав участь у затриманнях і катуваннях. Крім того, він покривав убивства викрадених громадян своїми підлеглими.

Силовики отримали свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російські тортури та змогли вирватися з полону.

Раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ затримала дочку гауляйтера Чорнобаївки.