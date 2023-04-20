"Вона ж у ньому живе": дружині окупанта пообіцяли дрова, але надіслали квитки до цирку (відео)

Дружина окупанта незадоволена, але дров вже їй не бачити

У росії продовжується епопея з "подарунками" за мобілізованих. Мешканці одного з регіонів місцева влада пообіцяла дрова за чоловіка-"мобіка", але потім передумала.

Так, у Карачаєво-Черкесії дружина "мобіка", який добровільно пішов воювати проти України, розповіла про обман з боку влади. За те, що чоловік пішов на війну, їй пообіцяли дрова. Яке було її здивування, коли вона, вже передчуваючи тепло в будинку, отримала замість них квитки в цирк.

Влада з якоїсь причини "затиснула" дров для дружини "асвобадитєля", але, вочевидь, щоб вона не засмучувалася вирішила всучити хоч щось. Цим "щось" і виявилися квитки до цирку. Що примітно, що у станиці Преградній, звідки родом жінка, немає цирку. Мабуть із цими квитками їй доведеться їхати в інше місто чи чекати доки до неї в селище приїде шапіто.

"Голова мене обманював, говорив, привезу, але в результаті привіз два квитки до цирку. Коли я йому сказала, а коли будуть мої дрова? Він мені відповів, не соромлячись, Іра, напевно дров уже й не буде", — скаржиться росіянка.

Від таких "подарунків" мережа просто зайшлася сміхом. Деякі, наприклад, висловили надію, що гідний подарунок, у вигляді пачки пельменів за загиблого, як це було в Туві, вона все ж таки отримає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії вдова мертвого російського окупанта подала до суду на його матір через машину.

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