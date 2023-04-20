Масовані удари по Україні: росіяни вирішили змінити тактику

Росіяни тепер діятимуть за іншим планом

Російські окупанти змінюють тактику масованих ракетних ударів по українських містах. Наразі вони взяли умовну перерву і намагаються накопичити сили, проте вже для інших завдань.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, зараз ворог поводиться "тихіше", ніж узимку, якщо говорити про завдання ракетних ударів. Перший етап, у вигляді якого загарбники хотіли знищити енергосистему нашої країни, з тріском провалився. Здійснюючи спроби позбавити Україну електрики, росіяни витратили значну частину своїх запасів.

"Витративши для себе критичну частину ракетного потенціалу, ворог не досяг бажаного результату. Так, сьогодні тактика змінюється і ця умовна перерва застосовується для накопичення тільки завдання будуть інші - це значною мірою не об'єкти енергетичної інфраструктури, а, наприклад, все, що стосується логістики, підготовки військових цілей в контексті спроб зірвати українські наступальні дії", — сказав Юсов.

Подібні спроби, як зазначає представник ГУР МО, росіяни робили й раніше ще на першому етапі повномасштабного вторгнення.

"Якщо ми говоримо про зимовий період, то заявлялися військові цілі, але цілями були саме мирні об’єкти, об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Сьогодні тактика буде іншою", — наголосив він.

Юсов вважає, що ворог вже не зможе відновити той потенціал за кількістю та якістю, який був ним витрачений за час повномасштабного вторгнення. Йому не вдасться цього зробити, навіть якщо він триматиме паузу до початку осені. А противник, у чому впевнений Юсов, не триматиме такої паузи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці березня у Головному управлінні розвідки МО України заявляли, що масованих ракетних атак з боку Росії як раніше вже не буде. У супротивника залишився невеликий запас ракет.