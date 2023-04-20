Візит Столтенберга в Україну - це велика політика чи сигнали для путіна? Оцінки експертів

Експерти оцінили "Телеграфу" раптовий приїзд у Київ генсека НАТО

Перший офіційний візит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Київ від початку повномасштабного вторгнення росії став досить неочікуваним та до останнього моменту тримався в таємниці. Проте, що означає цей приїзд генсека Альянсу і що саме "привіз" Столтенберг Україні?

"Телеграф" поспілкувався з експертами, які дали свої оцінки цього візиту.

Очікувати якихось кардинальних кроків не варто, адже відвідування України носить суто політичний характер. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Нагадаємо, днями генсек НАТО заявляв, що підтримка України Альянсом припинятися не буде, тож, очевидно, його візит має лише підтвердити цю інформацію.

"Це суто політичний візит, не військовий. Справа у тому, що НАТО у військовому плані максимально дистанціюється від нашого конфлікту. У цьому ключі згадайте заяву Джо Байдена в перші місяці війни, коли він сказав, що НАТО буде максимально дистанціюватися від цього конфлікту. Тому візит Столтенберга суто політичний", — переконаний Жданов.

За його словами, візит генсека Альянсу говорить про те, що НАТО 100%-во підтримує Україну, блок — на боці України.

"Єдине, що він нам може запропонувати (скоріше за все так воно і буде) — гуманітарна допомога і поміч військово-технічним майном. Як вони це робили і раніше. Але в основному — це демонстрація того, що НАТО стовідсотково підтримує Україну", — зазначає експерт.

Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку своєю чергою зазначив "Телеграфу", що приїзд Столтенберга носить військово-політичний характер.

"НАТО є військово-політичним союзом. Відповідно, коли Столтенберг прилітає в Україну, зрозуміло, в першу чергу із Зеленським вони будуть говорити про надання і інтенсифікацію військово-технічної допомоги Києву по тим напрямкам, які для нас є актуальними і пріоритетними", — каже Рейтерович.

Він додав, що з іншого боку сторони будуть в загальних рисах обговорювати якісь подальші кроки, які можуть мати відношення щодо інтеграції України до Альянсу.

"Але це питання на сьогодні явно другорядне. Ключове питання так чи інакше прив'язане до ситуації на фронті, до наступу ЗСУ, який давно всі очікують і про який говорять як наші партнери-союзники, так і відповідно Україна. Але мабуть для його початку треба заповнити певні лакуни, які у нас є в тій допомозі, яку ми отримуємо. В першу чергу від країн Альянсу. Ще — це дуже важливий символічний крок, який у тому числі є сигналом для росії, що ніхто не збирається відмовлятися від підтримки України. Ця підтримка — на дуже високому рівні і на такому ж щаблі вона буде залишатися надалі", — каже експерт.

Денис Попович, військовий оглядач, зазначив "Телеграфу", що рішення, щодо надання Україні ПДЧ — це консенсусне рішення, "яке не може бути привезено Столтенбергом у якості подарунка".

"Воно обговорюється та ухвалюється під час офіційних зборів у рамках Альянсу, — продовжує експерт. — Або на саміті НАТО, засіданнях комісій, тощо. Принаймні така практика була дотепер. Хоча цілком можливо, що така перспектива буде обговорюватися. Вона може стосуватись не лише перспектив отримання ПДЧ, а місця України у післявоєнній структурі безпеки. Крім того, може обговорюватись розширення військово-технічного співробітництва з нашою країною. Так само не варто забувати, що цей візит відбувається на фоні нещодавнього рішення НАТО щодо змінення парадигми стосунків з росією та розгортання додаткових військ на східних кордонах Альянсу. Тепер це буде стратегія заборони, коли кремлю дають зрозуміти, що будь-яка агресія проти країн НАТО буде коштувати надто дорого".

Як повідомлялося, строк перебування Столтенберга на посаді генсека НАТО добігає кінця. Вже у вересні 2023 року він може поступитися місцем комусь іншому.

Нагадаємо, серед імовірних претендентів на роль нового генерального секретаря Альянсу розглядають навіть жінку — нинішню очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.