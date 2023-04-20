Дві країни передадуть Україні танки Leopard 2: Кулеба назвав число

Ще дві європейські країни погодили передачу Україні танків Leopard 2

Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2. Раніше ЗСУ отримали 18 таких танків від Німеччини.

Про це 20 квітня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Данія та Нідерланди пожертвують для ЗСУ 14 танків Leopard 2. Ми глибоко вдячні за цей внесок", — написав він у Twitter.

За словами міністра, також він обговорив із представниками Данії та Нідерландів питання прискореного постачання в Україну 100 танків Leopard 1, які вже були обіцяні для розширення можливостей ЗСУ.

Про строки передачі Leopard 2 та Leopard 1 Кулеба не повідомив.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні вигадали спосіб модернізувати танки Leopard 2. Наші майстри встановлюють на німецькі бойові машини додаткову броню і навіть озброєння. Також ми повідомляли, скільки батальйонів з танків Leopard 2 зможуть сформувати ЗСУ після того, як отримають їх від західних партнерів.

Також раніше Швеція та Польща зробили заяви з приводу танків для України.