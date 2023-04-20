Росіяни двічі обстріляли Чернігівщину: є загиблий та поранені

Під удар потрапили прикордонні села

Росія продовжує обстрілювати мирні населені пункти України. Цього разу під удар знову потрапили прикордонні села на Чернігівщині.

Як повідомили у Оперативному командуванні "Схід", перший обстріл відбувався 20 квітня з 10:40 до 11:00 в районі населеного пункту Грем’ячка. Імовірна зброя для удару — 120 мм міномет.

"Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", — йдеться у повідомленні.

Друга атака припала на село Галаганівка. Його обстрілювали з 11-ї ранку протягом 15 хвилин. На жаль, є жертви та поранені серед мирних жителів.

"В результаті обстрілу поранено 3 місцевих мешканців. Одна з них отримала осколкові поранення голови. Жінка померла в лікарні", — інформують військові.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Миколаївщині російський обстріл забрав життя двох підлітків. Удар пошкодив житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.

Також ми повідомляли, що росіяни по-звірячому обстріляли Костянтинівку — багато загиблих. За інформацією прес-служби Поліції Донецької області, окупанти накрили накрили ракетами С-300 та "Ураганами"