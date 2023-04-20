Ідея вкрасти російський літак закінчилася трагедією. Чи винен ексрозвідник, що заманював "вагнерівців?"

Журналісти підозрюють СБУ у відкритті політично мотивованої справи проти військових

З квітня по липень 2022 року невелика група військових українців намагалася вкрасти літак з рф. Зухвалий план закінчився невдало, оскільки замість літака на аеродром під Кропивницьким прилетіли російські ракети.

Про цю операцію стало відомо американським медіа та "УП". Українське видання пише, що СБУ відкрила справу проти військових та автора нашумілого викрадення "вагнерівців" Червінського, звинувачуючи слідство у несправедливості. Служба своєю чергою відповіла, що до трагедії привело неналежне планування, що було неузгодженим.

План переманити літак

З квітня по липень 2022 року айтівець та пілот-любитель (його справжнє ім’я не озвучується) придумав завербувати російських пілотів і переконати їх продати військові літаки Україні за грошову компенсацію.

Загалом він намагався зв'язатись приблизно із сотнею росіян. Чоловік звузив їхнє коло до трьох, зібрав на них досьє, і далі був змушений звернутися до військових і спецслужб. В ГУР йому не відповіли, потім той звернувся до знайомого співробітника СБУ.

У пілотів просили додаткові підтвердження. Вони відправляли відео своїх літаків, за кожне відео зрадники просили від 5 тис. дол. З одним із них вдалося домовитися. Він мав перед російськими диспетчерами імітувати аварію, приземлитися в Україні, ЗСУ оголосили б про взяття його в полон, росіянин та його родина отримали б гроші та нові документи.

СБУ не знайшло грошей, щоб "вкластись". Оперативник пішов шукати їх сам. Саме тут, за твердженням героїв історії, у ній з'явився ексрозвідник Роман Червінський, який свого часу спланував викрадення вагнерівців. На момент операції Червінський був заступник командира військової частини в Силах спецоперацій (ССО). Він запевняє, що погодив дії зі своїм керівництвом, яке схвалило операцію. Гроші знайшли "на стороні".

Фотодокази від пілотів у ході операції, фото ХристоГрозєва

Також в операції як журналіст допомагав розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat. Орієнтовно у травні 2022-го операція почала набирати обертів. За словами учасників, яких цитує "УП" її санкціонували в Генштабі.

До "фіналу", як вже було зазначено вище, пройшли три російські пілоти винищувачів серії "Су" та новітньої модифікації бомбардувальника Ту-22. Проте чим далі, тим більше відчувалася "рука" ФСБ по той бік чатів. Переміг 35-річний Роман Носенко, одружений і бездітний, пілот Су-24 і Су-34. Та й і він викликав підозри в авторів операції.

Обстріл аеродрому

23 липня замість росіянина на аеродром "Канатове" прилетіли російські ракети. Зустрічати літак приїхали організатори операції, кілька десятків військових ССО. Крім того, там несли службу бійці інших військових частин.

Коли близько 4:30 ранку почала лунати повітряна тривога, більшість військових пішли в укриття. Між 5:00 і 5:45 було чути вибухи — того дня ворог випустив по області 13 ракет: "калібрів" і "Х-22". 8 крилатих ракет влучили в "Канатове".

Загинув один військовий. Середні або легкі поранення отримали 17 людей, серед яких також співробітники ДСНС. Були пошкоджені будівлі та деяка військова техніка.

Роспропаганда зобразила це як свою перемогу та за 5 місяців оголосила Христо Грозєва в розшук.

УП звинувачує СБУ в переслідуванні Червінського

СБУ повідомила "УП", що веде слідство за двома статтями: "державна зрада" і "перевищення влади". Розслідування почали 4 серпня, за півтора тижня після операції.

За версією слідства, Червінський нібито не погодив операцію з ГУР, чим перевищив повноваження. Він же, за твердженням СБУ, самостійно відрядив військових на аеродром для зустрічі літака. Результати обстрілу правоохоронці вважають наслідками дій Червінського.

УП цитує співрозмовників з розвідки, мовляв, учасники видали ворогу точки розміщення українського ППО, а на аеродромі згорів склад дронів "Байрактар". Ці факти заперечує Червінський, вони не згадуються в офіційній версії слідства.

Червінський вважає переслідування політично мотивованим і пов'язує його зі справою "вагнерівців". Він переконує, що політика знову почала керувати його життям одразу після призначення в ССО у квітні 2022.

"Якщо операція і справді не була узгоджена, як сталось, що один військовий зміг керувати бійцями з різних підрозділів? І чому за 4 місяці підготовки купку "ентузіастів" не зупинило керівництво жодного відомства?", — питають журналісти.

Пояснення СБУ

Силовики облікували офіційне пояснення, де кажуть, що обстріл стався через самовільні дії військових. Додають, що загинув командир військової частини, 17 захисників отримали поранення, було знищено 2 винищувачі, злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Операція, за твердженням СБУ, "була проведена попри зауваження СБУ та без узгодження з державними органами". Ворог нібито отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та літаків.

У відомстві заявили, що кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 111 "державна зрада" та ч. 5 ст. 426-1 "перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень" ККУ.

Більше про так звану "Справу "вагнерівців" можна прочитати тут.

Як повідомляв "Телеграф", під час обстрілу 23 липня максимальної шкоди було завдано саме аеродрому "Канатове", який став одним з об’єктів ракетної атаки ворожої армії.