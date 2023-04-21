Ворог намагався оточити позиції ЗСУ на Донбасі, але зазнав невдачі: свіжі карти боїв

На Донбасі тривають найзапекліші бої

Окупанти не залишають спроб зламати оборону ЗСУ на сході України, але всі атаки противника успішно відбиваються нашими захисниками.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті за 20 квітня йдеться, що російські війська намагалися взяти в оточення бійців ЗСУ у Мар’їнці, але спроби провалилися.

Водночас Генштаб зазначає, що ворог ціною великих втрат продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби на них відбито понад 60 атак противника, а найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

Луганський та Харківський напрямки

Протягом минулої доби ворог продовжував атаки у районі Кремінної, намагаючись покращити свої позиції. Також фахівці відзначають спроби штурму окупантів у районі Григорівки, розташованої за 11 км від Кремінної.

Карта боїв у Луганській та Харківській областях

З посиланням на українські джерела у звіті йдеться про бої біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної), де помітили чеченський спецназ "Ахмат".

Водночас російське військове керівництво відзвітувало, що окупанти "відбили три українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Тимівки Харківської області та Андріївки Луганської області".

Ситуація на Донбасі

Ворог не припиняє спроб оточити Бахмут, за місто точаться важкі бої. За даними українського Генштабу, минулої доби там відбили 22 атаки з боку окупантів.

Карта боїв на Донбасі

Як пишуть проросійські блогери, найманці "Вагнера" не перестають атакувати українські сили із центральної, південної та північної частин Бахмута. Одне з джерел окупантів писало, що бойовики ПВК хочуть змінити напрямок головного удару на місто, перекинувши сили на просування до траси O0506, що проходить через Хромово в Бахмут.

Карта боїв за Бахмут

За даними аналітиків, 20 квітня окупанти безуспішно намагалися атакувати на напрямі Авдіївка-Донецьк.

Прокремлівські блогери повідомили про безуспішну спробу оточити українські сили у Мар’їнці. За їхніми даними, захисники України намагалися контратакувати в районі Красногорівки (близько 9 км на північ від Авдіївки).

Водночас у звіті Генштабу наголошується, що наші захисники зуміли відобразити штурм окупантів у районі Вугледара та Пречистівки.

Ситуація на Півдні України

Ворог продовжує займатися зміцненням оборонних позицій. Зокрема, окупанти продовжують облаштовувати межі оборони на лівому березі Дніпра на Херсонщині. За даними українських джерел, тут зафіксовано випадки пограбувань, ворог намагається вивести крадене на автомобілях.

Карта боїв у Херсонській області

Аналітики з посиланням на українських воєнкорів повідомляють, що чутки про майбутній український контрнаступ поступово заповнюють російський інформаційний простір.

Водночас, російська сторона заявила, що окупанти використовували термобаричну артилерійську систему ТОС-1А в районі Новоданилівки на заході Запорізької області. Це може говорити про те, що Росія і далі збирається зміцнювати оборону вздовж цієї лінії.

Карта боїв у Запорізькій області

Проросійські блогери намагалися збрехати про те, що окупанти просунулися на південь та південний схід Гуляйполя, але потім відмовилися від своїх слів.

Раніше "Телеграф" писав про те, які є три варіанти розвитку контрнаступу ЗСУ.