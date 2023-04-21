Росіяни вночі влаштували масовану атаку "шахедами": де в Україні гриміли вибухи (оновлено)

За ніч по Україні оголошували кілька разів повітряні тривоги

Ворог бере за звичку влаштовувати українцям безсонні ночі. Після нещодавнього удару БПЛА по Одесі росіяни вирішили атакувати "шахедами" й інші регіони України в ніч на 21 квітня. Зокрема, вибухи чули щонайменше жителі Київщини, Полтавщини, Харківщини та низки інших областей.

"Телеграф" вирішив зібрати відому наразі інформацію в одному матеріалі. Послуговуємося деякими вже відомими даними від місцевих муніципалітетів, а також інформацією із Telegram-каналів.

UPD від 7:15. За даними Генштабу ЗСУ, цієї ночі росіяни запустили по Україні щонайменше 10 "шахедів", вісім із яких було успішно знищено. Втім інформація уточнюється, тож кінцева кількість ворожих "пташок" може змінитися. Також військові додали, що за минулу добу окупанти завдали 23 авіаудари та здійснили 49 обстрілів із РСЗВ. Через це є загиблі та поранені цивільні, руйнування мирної інфраструктури тощо.

Після опівночі вся Україна швидко "почервоніла" через зліт МіГ-31К на російському аеродромі "Саваслєйка". Однак тривога була не досить довгою, тож більшість українців змогли таки відправитися спати. Однак уже за кілька годин ворожі "шахеди" увійшли в повітряний простір країни і на них відкрили полювання наші сили ППО.

За даними голови Київської КМВА Сергія Попка, на підльоті до столиці було збито щонайменше 8 іранських безпілотників. Чиновник підкреслює, що, швидше за все, під час атаки ворог використовував "шахеди" із нової отриманої партії. Наразі про влучання та жертв не відомо, тож, імовірно, наша протиповітряна система відпрацювала на всі 100%.

Не настільки позитивно завершився нічний наліт БПЛА у Полтавській області. Як повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін, у Полтавському районі "шахед" влучив у об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого розпочалася пожежа. Рятувальники оперативно виїхали на місце подій. За попередніми даними, людських жертв немає.

Також у мережі повідомлялося про вибухи на Вінничині, Житомирщині, Хмельниччині — працювали наші захисники із підрозділів сил ППО. Ймовірно, подібна робота проводилася і в інших областях, однак наразі офіційних даних про це немає.

А поки місцева влада аналізує події останньої ночі, пропонуємо вам прочитати про чергову "бавовну" в Білгороді, яку собі влаштували самі ж росіяни. Посеред міста раптово утворилася величезна вирва, є навіть кілька постраждалих. Як повідомили пізніше, один із російських літаків "випадково" впустив над Білгородом бомбу.