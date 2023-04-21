Завадив Зеленський? У "злитих даних" Пентагону розкрили плани України знищити війська рф в Сирії

Війна України проти росії могла "переміститися" на територію іншої країни

Українські військові могли готувати атаку на найманців ПВК "Вагнер" та скупчення російських солдатів на території Сирії, але президент України Володимир Зеленський нібито наказав скасувати операцію.

Про це стало відомо в результаті "відпливу даних" Пентагону, пише The Washington Post.

У "секретних документах" американського силового відомства йдеться, що таким чином Україна хотіла завдати ворогові величезних втрат, щоб Росія в результаті була змушена передислокувати свої ресурси з нашої країни.

У "документі" з грифом HCS-P було докладно описано, як мала проводитися операція в Сирії. Там зазначено, що удари по позиціях найманців та російської армії планували завдавати за допомогою безпілотників. Зокрема атаки планувалися на "пріоритетні" російські об’єкти, а також на об’єкти російської нафтової інфраструктури.

Видання зазначає, що також українські офіцери нібито планували розпочати підготовку бійців Сирійських демократичних сил (SDF), щоб ті завдавали ударів по окупантам та російським цілям. Місцеві військові сили були готові розпочати навчання, але просили при цьому зберігати все в таємниці.

Водночас один із представників SDF у коментарі виданню зазначив, що місцевий спротив ніколи "не був стороною у російсько-українській війні".

У "злитому" документі також є інформація про те, що про плани України знала і Туреччина, яка запропонувала Києву завдавати ударів із курдських районів, а не з північних та північно-західних районів, де позиції утримують інші повстанські групи, у тому числі — і підтримувані Анкарою.

Це пов’язано з тим, що Туреччина вважає SDF терористичною групою, хоча в той же час SDF є головним партнером американських військ у Сирії.

Видання пише, що українські офіцери у листопаді вже мали чіткий план дій, але Зеленський втрутився у ситуацію.

"Незрозуміло, чому Зеленський наказав ГУР припинити планування операцій, але в документі зазначається, що він міг зробити це з різних причин. Одна з них — тиск США.

Друга причина — обмеженість українських безпілотників чи сумніви щодо того, що атаки можуть бути успішними", — зазначає видання.

За даними WP, Україна навряд чи розпочне таку операцію. Якщо ж її буде реалізовано, то росія може завдати "удару проти інтересів США в регіоні".

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Сирії американську базу атакували дронами.