США пропонували "відпустити" Бахмут? Випливла нова інформація зі злитих документів
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Штати попереджали українське командування про небезпеку
Сполучені Штати Америки на початку року вважали, що Бахмут, за який тривають важкі бої, ось-ось впаде і буде захоплений окупантами. У зв’язку із цим Україні навіть пропонували "відпустити" місто.
Так, згідно зі злитими в мережу секретними документами, США в січні 2023 року вважали, що Бахмут незабаром може бути оточений і захоплений, про що Вашингтон попередив українське командування, запропонувавши відступити. Про це пише газета The Washington Post.
У документах наголошувалося, що просування російських загарбників з листопада 2022 року поставило під загрозу здатність наших воїнів утримувати Бахмут. Тобто українські захисники ризикували потрапити в оточення, не пішовши у відступ.
Однак такі попередження американців залишилися поза увагою і бої за місто продовжились. Україна заявила, що тривалі бої в Бахмуті підірвали сили росії, призвівши її до великих втрат, особливо в групі найманців "Вагнера".
Варто зазначити, що зараз до мережі надходить велика кількість різних даних із секретних документів, що злиті в мережу. Проте водночас їхня достовірність нічим не підтверджена.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чому така важлива оборонна операція на Бахмутському напрямку.