США пропонували "відпустити" Бахмут? Випливла нова інформація зі злитих документів

Штати попереджали українське командування про небезпеку

Сполучені Штати Америки на початку року вважали, що Бахмут, за який тривають важкі бої, ось-ось впаде і буде захоплений окупантами. У зв’язку із цим Україні навіть пропонували "відпустити" місто.

Так, згідно зі злитими в мережу секретними документами, США в січні 2023 року вважали, що Бахмут незабаром може бути оточений і захоплений, про що Вашингтон попередив українське командування, запропонувавши відступити. Про це пише газета The Washington Post.

У документах наголошувалося, що просування російських загарбників з листопада 2022 року поставило під загрозу здатність наших воїнів утримувати Бахмут. Тобто українські захисники ризикували потрапити в оточення, не пішовши у відступ.

Однак такі попередження американців залишилися поза увагою і бої за місто продовжились. Україна заявила, що тривалі бої в Бахмуті підірвали сили росії, призвівши її до великих втрат, особливо в групі найманців "Вагнера".

Варто зазначити, що зараз до мережі надходить велика кількість різних даних із секретних документів, що злиті в мережу. Проте водночас їхня достовірність нічим не підтверджена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чому така важлива оборонна операція на Бахмутському напрямку.