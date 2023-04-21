"Рамштайн-11" стартував: про що Україна хоче домовитися цього разу

Під час зустрічі Україна із союзниками також обговорить і стратегію на 2023 рік.

Сьогодні, 21 квітня, стартувала одинадцята зустріч контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн" у Німеччині. На ній будуть обговорювати питання передачі Україні винищувачів F-16 і далекобійних ракет.

Про літаки, зокрема, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням на авіабазі "Рамштайн", пише РБК-Україна.

"Країни-союзники надали (літаки, — ред.). Польща передала МіГ-29. Триває дискусія щодо різних видів літаків, але я залишу це на розгляд учасників сьогоднішньої зустрічі", — сказав він.

А раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Київ" сказав, що Україна потребує далекобійних ракет на 100 і більше км. Це питання, за його словами, також обговорюватиметься на зустрічі у форматі "Рамштайн".

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter заявив, що союзники під час зустрічі обговорять також і стратегію на 2023 рік, поточні потреби Збройних Сил, розподіл програм допомоги всім підрозділам Сил оборони України.

Сьогоднішнє засідання відбувається під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також візьме участь у "Рамштайні".

Під час виступу Ллойд Остін вже повідомив, що з початку повномасштабної війни в Україні НАТО надало військову допомогу Україні на 55 мільярдів доларів.

Міністр також опублікував на своїй сторінці у Twitter пост із відео, на якому він веде дружню бесіду з Олексієм Резніковим перед початком засідання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президента Володимира Зеленського запросили на новий саміт НАТО. Стало відомо, чи він дав свою згоду.