Здав ЗНО на максимальний бал і був одним із найкращих у ХНУ: на Донбасі загинув молодий український герой

Герою було лише 28 років

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших воїнів. Трагічна новина прийшла в сім’ю розумного та талановитого героя Михайла Олексієнка зі Слов’янська.

Про це повідомив керівник Слов’янської міської воєнної адміністрації Вадим Лях.

Молодому воїну було лише 28 років. Він закінчив школу із золотою медаллю і був стипендіантом міської ради як обдарований учень. Пізніше він став одним із небагатьох, кому вдалося здати ЗНО на максимально можливі 200 балів. Став одним із найкращих випускників кафедри політології ХНУ ім. Каразіна. Співпрацював із Фондом громадських ініціатив та фондом "Будуємо Україну разом".

Після початку повномасштабного вторгнення евакуювався до Львова, вже там вступив до ТРО та згодом поїхав воювати на схід України.

На жаль, його шлях захисника обірвався у боях під Кремінною 15 квітня.

"Пішов у вічність ще один наш Герой, житель Слов’янська Михайло Алексєєнко. 11 травня йому мало виповнитися 29 років, але тепер назавжди залишиться 28. Стрілець в/ч А7393, солдат Алєксієнко загинув 15 квітня під Кремінною, захищаючи Україну від російських загарбників… Тепер його батькам треба вчитися жити без єдиного, довгоочікуваного сина. Низький уклін Нелі та Олегу Алєксєєнкам за те, що виховали Героя! Розділяємо із ними біль тяжкої утрати. Вічна пам‘ять і слава українському Воїнові!", — сказав Лях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багаторазовий чемпіон України з веслування Олександр Дикий загинув на фронті.

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