"Вам доведеться змиритися з цим": у Німеччині висловилися про ракетні удари ЗСУ по росії

Німецький міністр упевнений, що удари ЗСУ по території росії — це нормальне явище.

Удари України по території російської федерації є абсолютно нормальними, якщо вони не загрожують мирним громадянам.

Таку думку висловив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Zeit.

Глава німецького міністерства вважає, що для країни, на яку напали, цілком нормально бити у відповідь по території ворога. Зокрема, це потрібно робити для порушення шляхів постачання армії супротивника.

"Поки що під атаки не потрапляють міста, цивільні особи, цивільні об’єкти, вам доведеться це прийняти. Неприємно, але це спосіб, щоб, наприклад, відрізати шляхи постачання... Вам доведеться змиритися з цим", — зазначив міністр.

Пісторіус також додав, що пастці країни, які допомагають Києву зброєю, також мають пам’ятати про те, як розвиватиметься перебіг подій. Він зазначив, що у зв’язку з цим Україна не отримає "певних типів бомб, які заборонені по всьому світу".

Раніше експерти розповіли "Телеграфу" про те, які цілі ворога потрібно вразити у тимчасово окупованому Криму.