Контрнаступ ЗСУ: на "Рамштайні" підтвердили інформацію зі злитих даних Пентагону

Західні союзники оснастили 9 бронетанкових бригад для України — таке число називалося і в "злитих даних" Пентагону

Західні союзники оснастили та навчили дев’ять бронетанкових бригад для України. Саме така цифра фігурувала у "злитих даних" Пентагону.

Про це під час одинадцятого засідання у форматі Рамштайн заявив глава Пентагону Ллойд Остін, йдеться на сайті Міністерства оборони США.

За його словами, навчання та оснащення бронетанкових бригад тривало останні кілька місяців.

У "злитих даних" Пентагонах говорилося, що всього до контрнаступу в Україні буде готово 12 танкових бригад. Дев’ять із них мали озброїти та навчити НАТО та союзники, а ще три мали сформувати українські силовики.

У "документах", датованих 1 березня, було зазначено, що 11 із 12 українських бригад нібито "зазнають тих чи інших проблем, які не дозволяють розпочати кампанію".

"Бригади були далекі від готовності на момент складання документів (кінець лютого — ред.), а п’ять із них ще не приступили до навчання. У шести бригадах було наполовину або менше необхідного спорядження", — повідомляла New York Times з посиланням на "витік даних.

У "документах" уточнювали, що на 12 штурмових бригад ЗСУ потрібно передати 253 танки та близько 1500 інших броньованих машин.

Раніше "Телеграф" писав, яким бачить контрнаступ ЗСУ американський генерал Бен Ходжес.