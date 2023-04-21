Франція відмовила Україні у важливій для ЗСУ інформації про Білорусь

Технологія могла б серйозно допомогти пілотам ЗСУ

Попри постійну підтримку України військовою технікою з боку Франції, Париж досі дотримується деяких заборон у наданні допомоги Києву. Однією з них є цифрові карти Білорусі, які стали б у нагоді нашим пілотам.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

За даними журналістів, українська влада запросила у Парижа цифрову карту території Білорусі, яка є важливим інструментом, що дозволяє бойовим літакам або безпілотникам виконувати завдання на малій висоті, проте отримала відмову.

Йдеться про карти, які називають ЦДВМ (цифрові дані про висоту місцевості). Вони деталізують рельєф місцевості, а також перераховують перешкоди, такі як лінії високої напруги або вітряні турбіни, і особливо військову техніку, яка може виявитися небезпечною для пілота літака або БПЛА.

"Він включає всі тактичні дані, необхідні для проникнення з дуже малої висоти, вночі або в умовах поганої видимості", — пояснюється в статті.

За словами опитаного Le Monde експерта, ці карти, які створюються за допомогою супутників та постійно оновлюються, могли б допомогти Україні налаштувати безпілотники для завдавання ударів по ворожих об’єктах у Білорусі.

"Щоб виправдати свою відмову, Париж стверджував, що його підтримка буде незмінною, поки йдеться про захист лише української території, але не може бути й мови про участь в операціях на іншій чужій території", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Польща та Франція "посварилися" через допомогу Україні і тепер передача боєприпасів загальмувалась.