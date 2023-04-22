Війна — день 423: окупанти штурмують Бахмут і оживилися ще на двох напрямках

Оперативно про головне 22 квітня

Російське вторгнення в Україну триває 423 дні. Ворог ціною великих втрат продовжує наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, проте найважчі бої ведуться за Бахмут. Крім того, останніми днями була помічена активізація противника на Куп’янському та Шахтарському напрямах. Окупанти також не припиняють тероризувати мирних жителів своїми дронами, які ЗСУ збивають у різних частинах України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Латвія має намір передати Україні всі ПЗРК Stinger, які є у її запасах.

Дізнатися про головні події 19 квітня можна у публікації:Війна — день 420: окупанти просуваються в Бахмуті і готуються до контрнаступу ЗСУ

З даними за 20 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 421: візит Столтенберга до України, важкі бої за Бахмут

Про те, що відбувалося 21 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 422: окупанти тиснуть на Донбасі, але зазнають втрат і значних успіхів не мають