ЗСУ могли висадитися на лівому березі Херсонщини, поки ворог тисне на Донбасі: свіжі карти боїв

Найзапекліші бої як і раніше на Донбасі

Українські війська могли просунутися на півдні і водночас продовжують тримати оборону на Донбасі, але ворог продовжує тиснути на Бахмут.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті за 21 квітня йдеться, що ЗСУ могли висадитися на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а також просунутися в Запорізькій області.

Докладніше за ключовими напрямками:

Луганський та Харківський напрямки

Російські війська провели обмежені наземні атаки лінією Куп’янськ-Сватово-Кременна. За повідомленням Генерального штабу України, російські війська провели безуспішні наземні атаки, намагаючись поліпшити свої тактичні позиції поблизу н. п. Лиман Перший Харківської області (12 км на північний схід від Куп’янська) та с. у Серебрянському лісництві (11 км на південь від Кремінної)

У той же час Міністерство оборони рф заявило, що російські сили відбили чотири українські диверсійно-розвідувальні групи в районі Лимана Першого.

Ситуація на Донбасі

21 квітня російські війська продовжували просування в Бахмут та його околиці, хоча вони не оточили місто. На кадрах із геолокацією, опублікованих 20 квітня, видно, що російські війська просувалися на захід від Дубово-Васильівки (6 км на північний захід від Бахмута). Геолокаційні кадри, опубліковані 20 та 21 квітня, показують, що сили Вагнера, ймовірно, захопили залізничну станцію Бахмут-2 у центрі Бахмута, просунулися на захід від залізничної гілки поряд зі станцією та підійшли до залізничної гілки на південь від станції.

Російські військові блогери стверджували, що війська групи "Вагнера" просунулися у північному та південному Бахмуті та контролюють не менше 83 відсотків міста. Вони також стверджували, що війська "Вагнера" просунулися до Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і захопили позиції вздовж траси O0506 між Хромовим та Тимчасовим Яром (9 км на захід від Бахмута).

Український Генштаб повідомив, що точаться важкі бої за Бахмут і що російські війська провели невдалий штурм біля Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута).

21 квітня російські війська продовжували вести наступальні дії на фронті Авдіївка-Донецьк. За повідомленням Генштабу України, російські війська вели безуспішні наступальні операції за 13 км на північ від Авдіївки в районі Новокалинове, Степове, Кам’янка та за 32 км на південний захід від Авдіївки в районі Первомайське. Невельське, Маринка та Перемога.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 17 квітня, видно, що російські війська, ймовірно, трохи просунулися вперед у Мар’їнці (27 км на південний захід від Авдіївки). Один із російських військових блогерів стверджував, що російські війська також вели наступальні операції в районі Північного (6 км на захід від Авдіївки) та Авдіївки. Інший військовий блогер стверджував, що станом на 20 квітня українські сили сповільнили темпи наступу росіян у районі Авдіївки.

21 квітня російські війська провели обмежену наземну атаку у західній частині Донецької області. Генштаб України повідомив, що російські сили провели безуспішну наземну атаку поблизу м. Вугледар (30 км на південний захід від Донецька). На кадрах з геолокацією, опублікованих 20 квітня, видно, що російські війська досягли незначних успіхів на північ від н. п. Микільське (27 км на південний захід від Донецька).

Ситуація на Півдні України

Російські джерела стверджували, що українські сили зайняли позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро у Херсонській області на 20 квітня. Відомий російський блогер заявив 20 квітня, що українські сили встановили плацдарм навпроти Кондійки та регулярно проводити бойові вильоти на східний (лівий) берег із західною військово-морською технікою.

"Воїнкор" стверджував, що українські сили не намагалися просуватися далі вглиб території через проблеми із постачанням і що недавні спроби просунутися з прибережних районів островів Великий Потьомкін і Дніпряний у дельті річки Дніпро зазнали невдачі з подібних причин.

Він стверджує, що тепер українські сили можуть переправлятися через Дніпро вдень, тоді як раніше вони здійснювали такі переправи лише вночі. Такий військовий блогер звинуватив бюрократичну тяганину в тому, що російські артилерійські підрозділи в цьому районі не змогли завдати своєчасних ударів по українським групам, що перетинали річку.

Інший російський блогер стверджував, що українські сили мають невеликий плацдарм на невстановленому острові в дельті Дніпра недалеко від східного (лівого) берега, але ці позиції забезпечують доступ лише до заплавлених ділянок. Він заявив, що українські сили, схоже, готують серйозний десант через річку Дніпро, щоби створити один або кілька плацдармів.

"ISW не спостерігала візуальних підтверджень того, що українські сили утримують позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро у Херсонській області. Один із військових блогерів припустив, що українські сили можуть здійснювати форсування річок, щоб відвернути увагу російських військ на цій ділянці фронту та створити умови для можливого майбутнього контрнаступу України", — наголошується у звіті.

Російський окупаційний чиновник заявив, що українські війська просунулися у Запорізькій області 20 квітня. Окупаційний голова Запорізької області Євген Балицький заявив, що українські війська захопили невизначену ділянку спірної ділянки лінії фронту у Запорізькій області. ISW не спостерігала візуального підтвердження недавніх поступів України у Запорізькій області.

21 квітня російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та Херсонської області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Держдепі США оцінили ймовірність успіху контрнаступу ЗСУ.