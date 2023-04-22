На озброєнні українських воїнів помітили турецьку РСЗВ: чим вона особлива (фото)

Така система дозволяє вести вогонь 122-мм та 300-мм турецькими ракетами

На озброєнні української армії крім турецьких безпілотників Bayraktar, які успішно нищать цілі противника на фронті, з'явилися й реактивні системи залпового вогню Roketsan MCL.

Підтвердження того, що пускова установка та транспортно-заряджальна машина турецького комплексу вже використовується Збройними силами, опублікувала 49-та артилерійська бригада на своїй сторінці у Facebook.

"До контрнаступу готові!", – йдеться у повідомленні 49-ї ОАБр.

Ракети типу Roketsan MCL

На кадрах показана саме пускова MBRL, яка створена за аналогією з HIMARS і є багатофункціональною.

Як пише, defence-ua.com, ракети TRLG-230 типу "земля-земля" б'ють по цілях противника, які розташовані на відстані від 20 до 70 кілометрів, максимально точно та ефективно. Ймовірна похибка під час запуску з артилерійської системи Roketsan MCL або інших, які мають сумісний інтерфейс — не більше двох метрів.

Серед технічніших характеристик: калібр у 230 міліметри, загальна вага – 210 кілограмів, 42 з них — бойова частина.

Крім того, цей тип ракет має інерціальну, а також супутникову систему керування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сполучені Штати Америки вже найближчим часом передадуть Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійдуть у потужні ракети для установок HIMARS.