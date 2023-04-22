У Мелітополі пролунав потужний вибух, пишуть про великі жертви серед окупантів: що відомо

Це не перший вибух у районі локомотивного депо, де окупанти накопичують свою техніку.

Рано вранці 22 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляли про глухий одиночний вибух, який було чути у північних районах міста.

Про це повідомив голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі. Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху постраждали багато російських окупантів.

Після того, як пролунав вибух, окупанти направили на місце події машини швидкої допомоги, поліцію та пожежну службу. Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, вибух стався в районі залізничного депо. Внаслідок влучення є суттєві жертви серед російських солдатів. Окупаційна влада поки ніяк не прокоментувала подію.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, локомотивне депо в Мелітополі приймало пасажирські потяги з тимчасово окупованих Бердянська та Енергодару, а також вантажні потяги з Волновахи, Енергодару та інших районів окупованої Запорізької та Донецької областей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що минулого тижня у Мелітополі також пролунав гучний вибух у районі залізниці та локомотивного депо. Повідомлялося, що саме тут окупанти накопичують свою техніку і облаштували там ремонтну базу.