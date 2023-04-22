Скандал навколо закупівель: двом експосадовцям Міноборони повідомили про нову підозру
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Оборудки призвели до втрати державою мільйонів гривень
Представники Державного бюро з розслідувань спільно (ДБР) з працівниками Національного антикорупційного бюро обґрунтовано підозрюють ексзаступника міністра оборони і в.о. очільника департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів у завданні збитків державі на мільйони гривень. Чиновники за завищеними цінами придбали продукти для української армії. Мова йде про часи, коли оборонне відомство очолював Андрій Таран (2020-2021 рр.), а його заступником був Ігор Халімон.
Про це у суботу, 22 квітня, повідомив пресцентр Державного бюро розслідувань.
Попередньо становлено, що узимку 2020-2021 років очільник департаменту Міністерства оборони було укладено угоди щодо закупівлі послуг з організації харчування Збройних сил України на рік. Пізніше, за наказом керівництва, було свідомо підписано вісім додаткових договорів із постачальниками. Ціни продуктів були значно завищені і не відповідали реальним запитам ЗСУ.
Представникам ДБР вдалося викрити оборудку, фігурантом якої став чиновник, і згодом передати матеріали справи до НАБУ. Своєю чергою його співробітники з'ясували, що умисна майнова шкода державного бюджету була завдана й через додаткові витрати воєнних частин у моменти перерозподілу непорушних запасів продовольства.
"Незаконні дії відомства призвели й до зниження бойової готовності, обороноздатності Збройних сил України, підриву авторитету ЗСУ та створила потенційну загрозу основам національної безпеки України, які призвели до інших тяжких наслідків в особливий період", — йдеться у повідомленні.
Наразі колишній заступник міністра оборони та екскерівник одного із департаментів оборонного відомства отримали повідомлення про зміну підозри. Тепер їм інкримінують незаконні дії за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:
- зловживання службовим становищем, що потягнуло за собою появу тяжких наслідків,
- перешкоджання діяльності Збройних Сил України в особливий період.
Якщо провина підозрюваних буде доведена, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що інформація, котра спричинила скандал навколо закупівель Міноборони продуктів харчування для військових, який публічно спалахнув у січні 2022 року, була відома співробітникам НАБУ та САП ще задовго її появи у Мережі.