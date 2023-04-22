Скандал навколо закупівель: двом експосадовцям Міноборони повідомили про нову підозру

Оборудки призвели до втрати державою мільйонів гривень

Представники Державного бюро з розслідувань спільно (ДБР) з працівниками Національного антикорупційного бюро обґрунтовано підозрюють ексзаступника міністра оборони і в.о. очільника департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів у завданні збитків державі на мільйони гривень. Чиновники за завищеними цінами придбали продукти для української армії. Мова йде про часи, коли оборонне відомство очолював Андрій Таран (2020-2021 рр.), а його заступником був Ігор Халімон.

Про це у суботу, 22 квітня, повідомив пресцентр Державного бюро розслідувань.

Попередньо становлено, що узимку 2020-2021 років очільник департаменту Міністерства оборони було укладено угоди щодо закупівлі послуг з організації харчування Збройних сил України на рік. Пізніше, за наказом керівництва, було свідомо підписано вісім додаткових договорів із постачальниками. Ціни продуктів були значно завищені і не відповідали реальним запитам ЗСУ.

Представникам ДБР вдалося викрити оборудку, фігурантом якої став чиновник, і згодом передати матеріали справи до НАБУ. Своєю чергою його співробітники з'ясували, що умисна майнова шкода державного бюджету була завдана й через додаткові витрати воєнних частин у моменти перерозподілу непорушних запасів продовольства.

"Незаконні дії відомства призвели й до зниження бойової готовності, обороноздатності Збройних сил України, підриву авторитету ЗСУ та створила потенційну загрозу основам національної безпеки України, які призвели до інших тяжких наслідків в особливий період", — йдеться у повідомленні.

Фото від ДБР

Наразі колишній заступник міністра оборони та екскерівник одного із департаментів оборонного відомства отримали повідомлення про зміну підозри. Тепер їм інкримінують незаконні дії за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

зловживання службовим становищем, що потягнуло за собою появу тяжких наслідків,

перешкоджання діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Якщо провина підозрюваних буде доведена, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що інформація, котра спричинила скандал навколо закупівель Міноборони продуктів харчування для військових, який публічно спалахнув у січні 2022 року, була відома співробітникам НАБУ та САП ще задовго її появи у Мережі.