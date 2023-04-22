ЗСУ можуть втратити контроль над небом України? Що дізналися журналісти

Україні потрібно більше систем ППО

Збройні сили можуть втратити контроль над мирним небом України через брак вкрай необхідних систем протиповітряної оборони і снарядів до неї.

Про це пише британська газета The Times, зазначивши, що останнім часом спостерігається зростання успіхів в облаштуванні "пасток" для українських безпілотних летальних засобів на території російської федерації. Усі вони перешкоди переважно китайського виробництва, що наштовхує на думки про те, що нібито "нейтральний" Китай все ж допомагає росіянам у війні проти України.

Крім того, посилаючись на слова одного з військових Збройних сил, журналісти відмічають і дефіцит в української армії й переносних ракетних систем. Співрозмовник додав, що ППО "Стінгер" — наразі є єдиним комплексом для захисту неба над мирними містами. Однак літаки впс росії оснащені новою технологією, яка блокує теплову систему наведення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, Україна отримала кілька довгоочікуваних комплексів ППО Patriot для захисту неба від російських снарядів одразу від кількох країн, а також такий важливий для наших військових комплекс IRIS-T.