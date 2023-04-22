Італія заговорила про переговори України та росії: у Зеленського жорстко відповіли

Італія наполягає на переговорах між Україною та РФ

Зупинити війну в Україні можна лише шляхом переговорів між Києвом та кремлем, посередником яких може стати Китай.

Таку думку висловив глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв’ю La Stampa.

Італійський міністр зауважив, що Захід повинен і надалі допомагати Україні оборонятися від агресора.

"Але з іншого боку існує постійне і щоденне зобов’язання намагатися побудувати стіл для миру. Тому що зараз єдине, що ми можемо зробити, це не закінчити війну, а зупинити конфлікт і спробувати посадити за стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним і не мають нічого спільного", — сказав він.

За словами політика, Європа регулярно "підливає бензину у вогонь", але при цьому "немає жодного пожежника".

"Нам потрібні пожежники у світі, в якому ООН, яка має виконувати цю функцію, втратила її", — сказав Крозетто.

У той же час радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк сьогодні опублікував пост про те, що Київ не збирається сідати за стіл переговорів із рф. Це повідомлення могло бути відповіддю на заяву Крозетто, хоча прямо про це Подоляк не написав.

"Знову до основ… Коли хтось говорить про "мирне врегулювання", Україна чує лише "здайтеся, капітулюйте, виконайте ультиматум росії". Після 423 днів кривавої війни це неможливо".

Бо це навмисна війна на знищення, яку веде росія, а чи не міфічний "конфлікт". Тут немає простору для "врегулювання", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що йдеться про можливі переговори України та Росії в "злитих даних" Пентагону.