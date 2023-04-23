Війна — день 424: ворог атакує на сході, а ЗСУ завдають ударів на півдні

Оперативно про головне 23 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 424 дні. Окупанти продовжують тиснути на Донбасі, а Бахмут залишається зоною найактивніших бойових дій. При цьому ЗСУ могли просунутися на лівобережній Херсонщині та в Запорізькій області. Окупанти поки що призупинили свої масовані ракетні удари в очікуванні наступного опалювального сезону, проте не припиняють обстріли прикордонних та прифронтових областей.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У Слов'янську пролунала серія вибухів.

00:00 Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого прильоти було зафіксовано у Новобаварському, Слобідському та Основ’янському районах.

З даними за 20 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 421: візит Столтенберга до України, важкі бої за Бахмут

Про те, що відбувалося 21 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 422: окупанти тиснуть на Донбасі, але зазнають втрат і значних успіхів не мають

Дізнатися про головні події 22 квітня можна у публікації:Війна — день 423: окупанти штурмують Бахмут і пожвавилися ще на двох напрямках.