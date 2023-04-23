Зброї потрібно набагато більше: у Кулеби зробили важливу заяву про постачання військової техніки Україні

Україна просить союзників виділити 1 відсоток ВВП на постачання зброї нашій країні

Завдяки регулярним зустрічам у форматі "Рамштайн" союзники передали нашій країні військову допомогу на суму понад 55 млрд доларів.

Але для успішних наступів на російського ворога ЗСУ потрібно набагато більше – приблизно у 10 разів.

Про це написав у Twitter заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

"Ми вдячні нашим союзникам за їхню військову допомогу. Але цього не достатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб закінчити російську агресію цього року. ", — написав чиновник.

Свої слова він пояснив згодом, в ефірі Національного телемарафону на прикладі Німеччини – як відомо, у цій країні Мельник тривалий час працював послом України.

За словами заступника міністра, Німеччина передала Україні лише 6% своїх Leopard 2, проте не передала жодного БТР Fuchs чи Wiesel. А саме вони потрібні для наступу.

"Вони нам дали 18 танків Leopard 2. Німеччина сама має 382 таких танків. Тобто нам дали лише 6% від танків, які Німеччина має. Чому не дати ще хоча б 18? А ще краще 50 або 100 танків. Я не розумію чому. Така можливість є", — підкреслив Мельник.

Він також зазначив, що Німеччина не передала жодного БТР Fuchs, хоч вони мають близько 600 машин.

"Далі... Бундесвер володіє близько 600 бронетехніки Fuchs ("Лиса"). Це БТР для того, щоб війська могли швидко пересуватися. У них є 600 таких машин, а ми жодної не отримали... Така ж ситуація з Wiesel, це теж БТР, таких 300 машин, а ми жодної не отримали. Це те, що нам потрібно для наступу ”, — додав заступник міністра.

Нагадаємо, що однією з країн, які активно виділяють Україні озброєння, є США. 19 квітня президент країни Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів — їх спрямують до України. Це другий за місяць транш допомоги — на початку квітня Америка оголосила про надання військової допомоги Україні на суму 2,6 мільярда доларів.