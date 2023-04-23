Від контрнаступу ВСУ залежить доля не тільки України: аналітики розповіли, до чого готуватися союзникам

Союзники повинні розуміти, що контрнаступ ЗСУ — це не остання битва з росіянами

Дата початку контрнаступу ЗСУ залишається в секреті, як і місце його початку. Проте експерти вважають, що це від нього залежить не тільки майбутнє України, а й усієї Європи.

Про це пише видання Тhе Economist. Аналітики зазначають, що шансу кращого для звільнення своїх земель, ніж зараз, Україна може не мати.

Іноземні експерти стверджують, що ворог дуже ослаблений. Тільки за останні два місяці армія агресора втратила кілька десятків людей у Бахмуті, а замінити їх нікому. І навіть нові закони про мобілізацію, які спростять "заготівлю гарматного м’яса" не врятують ситуацію — потрібні місяці на хоч якусь підготовку новобранців.

До того ж зараз країни-союзники передали Україні багато військової допомоги: танки, ЗРК, артилерію, боєприпаси та інше озброєння. А Польща та Словаччина передали літаки. Перевага зараз на боці України та її потрібно використовувати.

"Що робити Україні з тією перевагою, яку вона зараз отримала? Треба спробувати зламати чи принаймні зірвати сухопутний міст, який з’єднує Крим із росією через Донбас", – йдеться у статті.

Поле бою залишається статичним уже протягом п’яти місяців — з моменту, як ЗСУ вигнали окупантів на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Це загрожує тим, що конфлікт може бути заморожений по всій лінії фронту, і Україна втратить доступ до моря. Це велика проблема для нашої країни, адже експорт товарів зараз здійснюється лише двома способами — морем та автотранспортом.

"А тому, у разі майбутніх переговорів Україна має йти на них з великою перевагою, і коли росія зіткнеться з реальною загрозою втрати Криму, це може переконати путіна, що якщо він не домовиться, то втратить те, що має", — зазначили аналітики.

Ризики контрнаступу та гарантії

Незважаючи на важливість, контрнаступ також має свої ризики для України. Зокрема аналітики нарікають на обмежені запаси ракет класу "земля-повітря", які застосовуються для стримування російських бомбардувальників.

Крім того, Україні потрібно здобути перевагу і в чисельності військ. Коли ЗСУ прорвуть оборону окупантів, їм слід бути обережними, щоб не потрапити в оточення. Крім того, українці та союзники мають розуміти, що контрнаступ — це далеко не остання битва. Україна має утримати звільнені території та зміцнити оборону, щоб не дати росіянам повторно захопити землі, зазначають західні аналітики.

Також наголошується, що невдачі росіян у Бахмуті не означають, що на інших напрямках ворог зазнає поразки. Це мають розуміти США разом із європейськими союзниками та дати Україні гарантії безпеки.

"Чим швидше Захід почне розкривати деталі гарантій безпеки, які він надасть Україні, тим краще. Америка та Британія (а також росія) гарантували територіальну цілісність України у 1994 році, а потім нічого не зробили, оскільки путін нахабно порушив це у 2014 році. Наступні гарантії мають бути справжніми", – резюмували у статті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Заході чекають реакції путіна на контрнаступ ЗСУ. Очікується, що російський президент піде на загострення ядерної риторики та активізує кібератаки.