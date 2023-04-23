Переговори України з рф можливі, але є умови: Клімкін розкрив подробиці

Переговори з росією без участі України неможливі

Президент Франції Еманнуель Макрон заговорив про план з переговорів між росією та Україною. Після візиту до Китаю, де він обговорив цю тему із Сі Цзіньпіном, Макрон заявив, що переговори мають розпочатися влітку поточного року.

В інтерв’ю OBOZREVATEL екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що жодні переговори чи мирні плани не можливі без участі нашої країни. Водночас він наголосив, що переговори з росією можливо вести лише з позиції сили.

"Сьогодні жодні переговори неможливі без нас, без України. І це питання не лише мирних переговорів. Наприклад, я не виключаю, що в майбутньому можуть бути якісь розширені контакти, наприклад, з гуманітарних питань. Наприклад, внаслідок бойових дій можуть бути контакти з певних військових питань. Це не обов’язково мають бути мирні переговори, але ми маємо бути стороною в них", — наголосив екс-глава українського МЗС.

Також він зазначив, що, спираючись на власний досвід, переговори з росією Україна може вести лише з позиції сили. Якщо Захід замислюється про мирне врегулювання конфлікту, то переговори та домовленості не повинні відбуватися за спиною нашої країни.

"Я вважаю, що у будь-яких переговорах незалежно від їхнього предмета ми маємо бути стороною, але виступати разом із колективним Заходом. Жодних варіантів переговорів за нашою спиною бути не може", — резюмував Павло Клімкін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що раніше Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо завершення війни в Україні. У ньому є 12 пунктів, у яких китайські політики закликають припинити бойові дії та повернутися до переговорів.