"Це ризикована гра": у путіна можуть бути двійники, але є нюанс

На думку Марка Фейгіна, теорія із існуванням двійників путіна може бути не просто вигадкою

У російського диктатора володимира путіна справді можуть бути двійники, які приїжджали замість нього в Україну та засвітилися в інших місцях. Тепер версію з двійниками президента росії обговорюють вже масштабно, і не можна виключати, що він або його оточення бачать для нього сценарій втечі в іншу точку світу, залишивши замість себе у рф двійника. Але така гра була б для путіна надто небезпечною.

Таку думку висловив російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

"Це доречно обговорювати, раз уже про це багато хто говорить. А зараз про це вже говорять голосно. Я дивлюся, західні видання вже серйозно взялися за цю тему. Фахівці вивчають розріз очей, вух, крила носа і таке інше. Це вже підхід майже науковий І стверджують, що на різних протокольних зйомках путін різний", — сказав він.

За словами Фейгіна, подібні факти підштовхують задуматися про те, що теорія з двійниками путіна справді може бути не просто вигадкою. Однак така гра є досить ризикованою з боку диктатора.

"Настільки ризикована і настільки непередбачувана така гра. Я охоче повірю в оперативних двійників — десь їде на машині один, десь другий і, якщо справді вдарять по машині з прапором з гранатомета, з РПГ, наприклад, все, не буде одного путіна, але справжній путін врятується. Але, уявити вивід несправжнього путіна, двійника путіна на екран, показати його публічно — це дуже ризиковано", — вважає Фейгін.

Правозахисник також додав, що якщо путін справді зважився піти на такий крок, то "з російською владою зовсім усе погано".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗМІ показали, чим двійники путіна відрізняються від нього самого. У зовнішності "президентів" знайшли безліч відмінностей.