ЗСУ вже на лівому березі Дніпра на Херсонщині? Військові прокоментували інформацію

Складна робота воїнів ЗСУ триває

Українські військові не підтверджують, але не спростовують інформацію Інституту вивчення війни (ISW) про можливий перехід ЗСУ на лівий берег Дніпра на Херсонщині. Поки що українців просять набратися терпіння і чекати на новини.

Про це речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

"Я хочу, щоб усі зрозуміли, що дуже складна робота триває, коли треба перетнути таку перешкоду як Дніпро. Коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші доти, коли не буде безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння", — сказала вона.

Також Гуменюк наголосила, що ворог може використати інформацію як зброю. Тому дотримання тиші в цьому випадку вкрай важливе.

"Я вже говорила, що ця війна має ознаки гібридної війни й тут досить потужний інформаційний фронт. Усі обов’язково дочекаються хороших новин, але ці новини повинні бути хорошими для якомога більшої кількості наших військових", — додала вона.

Водночас заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі зазначила, що якщо дивитися на всю карту нашої країни сьогодні, то ситуація неоднорідна і саме так її потрібно сприймати.

"Епіцентром залишається Схід. Там ворог продовжує наступальні дії за чотирма напрямками одночасно — Мар’їнський, Авдіївський, Лиманський, Бахмутський. На більшості з них завдяки нашим захисникам ворогові не вдається просуватися вперед. У цих напрямках наші воїни не лише обороняються, а й активно діють", — наголосила вона.

Найгарячішою точкою, як і раніше, залишається Бахмут. Там тривають запеклі бої. Російські окупанти атакують, знищують будинки та споруди. На окремих ділянках супротивник просувається.

"Водночас наші мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог зазнає невиправдано високих втрат. Ситуація напружена, але контрольована", — підсумувала Маляр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Зеленського заінтригували заявою про контрнаступ ЗСУ, повідомивши, що це стане сюрпризом як для російських окупантів, так і для самих українців.