Звільняв Бучу та Ірпінь: на війні загинув досвідчений командир (фото)

У воїна залишилася дружина, дві доньки та онука

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших захисників. Трагічна новина прийшла до сім’ї старшого сержанта та командира відділення Валерія Шитого. Воїн довгий час вважався зниклим безвісти, але експертиза ДНК підтвердила найгірше.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Валерій Шитій народився 24 лютого 1972 року у місті Київ та проживав в Ірпені. Чоловік став на шлях воїна ще до повномасштабного вторгнення та брав участь в АТО. Після 24 лютого він уже вдруге вирушив на війну як старший сержант, командир відділення, командир машини взводу технічної розвідки 65 механізованої бригади. Він брав участь у звільненні Ірпеня, Бучі та Мощуна.

Влітку 2022 року герой зник безвісти, а днями ДНК-експертиза підтвердила найгірше-воїн загинув 28 липня під час виконання бойового завдання у селищі Нестерянка Запорізької області.

"У нього залишилася дружина, дві доньки та онука... Світла пам’ять Герою України! Щирі співчуття рідним!", — пише чиновник.

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