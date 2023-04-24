Війна — день 425: окупанти послабшали, але все ще тиснуть на сході

Оперативно про головне 24 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 425 днів. Окупаційні війська продовжують тиснути на Донбасі, зокрема в районі Бахмута та Мар’їнки. У Міноборони тим часом закликають не поширювати чуток щодо того, що українські захисники вже перебувають на лівому березі Дніпра на Херсонщині. При цьому на Заході зазначають, що росіяни сильно ослаблені, а від успіху контрнаступу залежатиме доля не лише України, а й усієї Європи.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Один дивізіон зенітних ракетних комплексів Patriot вже заступив на бойове чергування в Україні, а інші ще в дорозі, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат.

Про те, що відбувалося 21 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 422: окупанти тиснуть на Донбасі, але зазнають втрат і значних успіхів не мають

Дізнатися про головні події 22 квітня можна у публікації:Війна — день 423: окупанти штурмують Бахмут і пожвавилися ще на двох напрямках.

З даними за 23 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 424: ворог атакує на сході, а ЗСУ завдають ударів на півдні