Рус

Війна — день 425: окупанти послабшали, але все ще тиснуть на сході

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну продовжуються 425 днів Новина оновлена 24 квітня 2023, 00:10
Бої за Україну продовжуються 425 днів

Оперативно про головне 24 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 425 днів. Окупаційні війська продовжують тиснути на Донбасі, зокрема в районі Бахмута та Мар’їнки. У Міноборони тим часом закликають не поширювати чуток щодо того, що українські захисники вже перебувають на лівому березі Дніпра на Херсонщині. При цьому на Заході зазначають, що росіяни сильно ослаблені, а від успіху контрнаступу залежатиме доля не лише України, а й усієї Європи.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Один дивізіон зенітних ракетних комплексів Patriot вже заступив на бойове чергування в Україні, а інші ще в дорозі, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат.

Про те, що відбувалося 21 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 422: окупанти тиснуть на Донбасі, але зазнають втрат і значних успіхів не мають

Дізнатися про головні події 22 квітня можна у публікації:Війна — день 423: окупанти штурмують Бахмут і пожвавилися ще на двох напрямках.

З даними за 23 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 424: ворог атакує на сході, а ЗСУ завдають ударів на півдні

Теги:
#Україна #Росія #Війна