"Єдине місце, де у них хоч щось вдається": Буданов розповів, де ворог зазнає найбільших втрат

Буданов розповів про ситуацію у Бахмуті

Бахмут Донецької області продовжує залишатися найбільш гарячою точкою на фронті, хоча ворог тут зазнає величезних втрат.

Як заявив в інтерв’ю "РБК-Україна" глава ГУР МО Кирило Буданов, Бахмут залишається єдиним місцем, де ворог має певний тактичний успіх.

"І на тлі відсутності успіхів будь-де в іншому місці вони стоять перед проблемою, що навіть своєму "оболваненому" суспільству треба щось показати, якусь перемогу. Це єдине місце, де в них хоч щось вдається", — сказав він.

Також Буданов згадав слова ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина, який обіцяв, що його найманці візьмуть Бахмут.

"Він би вже й радий спетляти з цього, але не може. Тобто тут просто все зійшлося", — додав він.

У той же час президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Al Arabiya заявив, що ЗСУ не можуть залишити Бахмут, оскільки в окупантів може з’явитися плацдарм для наступу на Краматорськ та Слов’янськ.

"Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це [допоможе] розширити фронт бойових дій і дасть російським військам та "Вагнеру" шанс захопити більше наших земель", — сказав він.

Раніше "Телеграф" публікував найсвіжіші карти боїв в Україні.