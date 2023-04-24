Можливість ядерного удару "за Крим" та смерть путіна уві сні: головне з нового інтерв'ю Буданова

Головний розвідник країни розповів про плани на деокупацію Криму, подальший розвиток війни та можливі заколоти проти путіна

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов високо цінується багатьма українцями за його аналітику і точність підрахунків. Свої слова він ніколи не вважає прогнозами, спираючись на конкретні дані та цифри. Нещодавно його "заарештували" в росії, розпочавши заочну справу — звинуватили у терактах, створенні терористичних угрупувань та зберіганні зброї.

Втім, головний розвідник країни лише втішився подібній реакції на його роботу і продовжується займатися своїми повсякденними справами. А також встигає спілкуватися із журналістами — наприклад, дав обширне інтерв'ю "РБК-Україна". Для зручності читачів "Телеграф" вибрав основні тези із розмови Буданова.

Про подальший розвиток війни

Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось. Доля України – в руках України. Хто б нас до чогось спонував, не спонукав – вирішувати нам.

Про ймовірну зупинку постачань зброї Заходом

Чи станеться це насправді – я так не думаю станом на зараз. Крім того, все ж таки у нас щось є. І з цим ми ведемо війну вже більше року. Так, ми досить залежні від обсягів постачання. Але якщо якась з країн (не думаю, що ваше питання стосується всіх країн разом узятих) вирішить сповільнити темпи – хтось замінить це місце. Будемо шукати варіанти. Але зрештою я думаю, що так не станеться.

Про можливий ядерний удар після деокупації Криму

Не буде.

Про закінчення війни

Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року.

Про бої за Бахмут

Це єдине, скажімо так, місце, де величезними втратами вони [росіяни] мають певний тактичний успіх. І на фоні відсутності успіхів будь-де в іншому місці вони стоять перед проблемою, що навіть своєму "оболваненому" суспільству треба щось показати, якусь перемогу. Це єдине місце, де в них хоч щось вдається.

Крім того, туди додається те, що свого часу пригожин заявив, що він Бахмут візьме. Він би вже і радий спетляти з того, але не може. Тобто тут просто все зійшлося.

Про можливість удару із Білорусі

Ні, станом на зараз жодних загроз з того напрямку не існує.

Про приховану мобілізацію в рф

Вона рухається нормально. У середньому вони в місяць мобілізують 20 тисяч – узагальнена цифра в залежності від місяця.

Про "петляння пригожина"

пригожин – один із нових лідерів, назвемо це так. Сподобається нам це чи не сподобається, але це факт. Він ретранслює позицію багатьох людей, які з ним пов'язані. Це досить впливові люди в російському керівництві. Те, що ситуація погана для росії – ми з вами про це говорили. Вона для нас погана, вона і для них погана. Це не може тривати вічно. І вони розуміють, що питання виживання для них стало.

Про ймовірний бунт проти путіна

Чи може "дворцовий" заколот бути? Може. Але ви його не побачите. […] Давайте просто змоделюємо з вами події. До прикладу, з'явиться повідомлення: "Траур, помер уві сні від серцевого нападу". І все – "Король умер. Да здравствует король!"

Про "цінність" медведчука для ФСБ

Він представляє дуже значну цінність для Федеральної служби безпеки, тому що ця людина працювала на них роками. Те, що він працював – це один аспект. А інший аспект – це кошти. На нього йшли кошти, і на ньому, і на його оточенні, під його контролем досить великі суми. Якщо ви думаєте, що хтось там цінує якісь людські якості, дружбу – це не так.

Про можливість нових ракетних ударів

До осені, якщо вони не будуть витрачати жодної ракети, у них буде певна кількість ракет – менша, ніж та, з якою вони входили в ці ракетні атаки – але досить знанча. Але цього не станеться, тому що вони планують використати ці ракети зараз [для перешкоджання контрнаступу ЗСУ]. […] Здебільшого вони будуть бити по угрупованнях військ, які будуть формуватися.

Про співпрацю Китаю і рф

Станом на зараз Китай не передав жодного набою Російській федерації.