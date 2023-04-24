Скільки в України залишилося бойових літаків з початку вторгнення — і скільки їх у рф

Україна не втратила й половини літаків із початку війни

З моменту повномасштабного вторгнення росії, Збройні сили України втратили 60 винищувачів, але Київ контролює повітряний простір над своєю територією.

Як пише The Economist, на даний момент Україна втратила лише 40% свого довоєнного парку бойових літаків.

За даними видання, ЗСУ впевнено утримує контроль над своїм повітряним простором, хоча кількість літаків в окупантів перевищує нашу мінімум у п’ять разів.

У статті зазначено, що росія для війни в Україні має 500 літаків, які "багато в чому перевершують українські". Американське видання пише, що літаки ворога краще обладнані та мають боєприпаси більшої дальності.

"Хороша новина полягає в тому, що росія не змогла використати цю перевагу для панування в небі. Не зумівши знищити ППО України, літаки рф змушені стріляти ракетами чи бомбами, часто безрезультатно, зі значної відстані. А погана новина полягає в тому, що цей баланс виглядає хитким", — пише автор статті.

У матеріалі йдеться, що Україна спромоглася знизити повітряну загрозу за допомогою переданих союзниками сучасних зенітних систем, при цьому росіяни нібито змусили ППО України витратити багато боєприпасів.

"Якщо ракети для ЗРК закінчаться, доведеться обирати між захистом міст, критично важливою інфраструктурою, базами або передовими військами", — наголошується в матеріалі.

Автор статті пише, що українські військові потребують більшої кількості сучасних винищувачів. Він уточнив, що за активізації Заходу "до кінця року у розпорядженні України могли б виявитися до 30 одиниць F-16".

Раніше "Телеграф" писав, що у США вважають питання про передачу Україні винищувачів F-16 політичним.