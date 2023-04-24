"Не лише обороняємось": Сирський про важливий момент боїв за Бахмут

Російські військові зазнають великих невдач, але не залишають спроб захопити Бахмут

Ситуація на Бахмутському напрямі залишається напруженою. Російські окупанти намагаються проводити наступальні дії та зазнають невдач. На Лиманському напрямку спроби прориву оборони обернулися для ворога черговим фіаско і тепер вони змушені перегрупувати свої підрозділи.

Про це повідомив командувач східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський, який працює на цих двох напрямках, пише Telegram-канал Military Media Center.

""Після низки невдалих спроб прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку ворог зазнав значних втрат та був змушений перегруповувати свої підрозділи. На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач", — сказав він.

За словами Сирського, загарбники, як і раніше, намагаються захопити Бахмут і використовують для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста.

"Наші бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують. Це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час"", — наголосив командувач.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, на яких напрямках намагаються атакувати російські окупанти.