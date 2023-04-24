Провальна операція з виманювання росіян: СБУ затримала її організатора

Ексрозвідника звинувачують у перевищенні службових повноважень під час невдалої операції щодо викрадення російського літака

На Тернопільщині співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали в.о. командира однієї з частин Сил спецоперації. У причетності до справи щодо масованого удару росії по аеродрому Канатове (Кіровоградська область) обґрунтовано підозрюють Романа Червінського.

Роман Червінський

Про це у понеділок, 24 квітня, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, повідомило видання NV. Також зазначається, що запобіжний захід Червінському обиратимуть завтра, 25 квітня.

Варто нагадати, що раніше очільник СБУ Василь Малюк назвав Червінського "дезертиром", адже останній близько восьми місяців свідомо переховується від слідства і не з'являється на службі. Ексчиновник не відвідує допити і змінив місце свого проживання.

Про підозру в рамках частини 5 статті 426-1 Кримінального Кодексу України (перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень) Червінському оголосили 21 квітня. Його звинувачують у причетності до масованого російського удару по летовищу Канатове наприкінці липня 2022 року. Саме тоді 17 українських захисників отримали поранення, а командир частини загинув. Крім того, Україна через обстріл втратила два винищувачі, а злітна смуга аеродрому та інші споруди, розташовані поблизу, сильно постраждали.

Як раніше писало видання "УП", саме летовище Канатове було запропоноване як місце зустрічі літака рф з російським пілотом Носенком, з яким вели перемовини учасники операції.

Водночас ексгенпрокурор Юрій Луценко тоді розповідав, що тоді операцією із затримання ключового свідка у справі MH17 Володимира Цемаха керував саме Роман Червінський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні колишнього розвідника Романа Червінського нібито оголосили у розшук.