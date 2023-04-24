"Некоректно передали слова": український генерал пояснив свої висловлювання про ЗСУ

Сергій Мельник вирішив надати абсолютно точну цитату, щоб уникнути неправильних трактувань його думок

Командувач українськими військами в Харківській області генерал Сергій Мельник уточнив свої слова про те, що "Україна ніколи не матиме достатньої кількості військової техніки та людей", сказані ним іспанському виданню El Pais.

Після виходу інтерв’ю увагу багатьох прикувала фраза про те, що наші військові ніколи не мають достатньо сил. Однак Мельник зазначає, що журналісти некоректно передали його слова. Про це генерал написав у своєму Telegram-каналі.

"Розповів іспанському виданню "El País" про хід нашої війни проти окупантів та поточні потреби українського війська. Проте журналісти некоректно опублікували мої слова. Тому я вирішив, що ситуацію потрібно прокоментувати та надати абсолютно точну цитату, задля уникнення неправильних трактувань моїх думок", — написав він.

За словами Мельника, він мав на увазі, що українській армії наразі потрібна підтримка партнерів, більше боєприпасів для артилерії та техніки.

"Зараз нашій армії потрібна всебічна підтримка партнерів, більше боєприпасів для артилерії та техніка. Але й окрім цього, нам потрібні люди. Адже бійці на передовій хоч і тримаються героїчно, але все ж таки виснажуються. Деякі з них поранені, деякі тільки проходять відновлення, а деякі, на жаль, загинули. Тому нам доводиться мобілізувати людей та проводити навчання, аби тримати стрій та ефективно працювати на деокупацію нашої держави", — зазначив Мельник.

Натомість генерал прокоментував свої слова про мобілізацію, яка не є "примусовою", як він сказав в інтерв’ю.

"Що ж стосується мобілізації, то вона відбувається відкрито. Це вимушена міра, адже нам потрібно обороняти нашу країну від окупантів, які розв’язали проти нас повномасштабну війну і мріють знищити Україну та українську націю. Є чіткі правила та Закон. На відміну від агресора, українська держава ніколи не буде проводити приховані мобілізаційні заходи. І справа не тільки в позиції влади. Українське суспільство не дозволить з ним поводитись незаконним чином, адже ми правова держава. Таке наше суспільство, такі ми є, були й завжди будемо", — підсумував генерал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський пояснив, чому ЗСУ не починають анонсований весняний контрнаступ.