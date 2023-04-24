Росіяни можуть розпочати новий наступ в Україні, побоюються в США: подробиці

США хочуть надати Україні необхідні можливості для відбиття російських атак

Поліпшення погодних умов робить поля боїв в Україні більш придатними для пересування бойової техніки, тому росіяни можуть розпочати наступ одразу на низці ділянок.

Таку думку озвучив координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв’ю Голосу Америки.

"Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватись, можна очікувати, що росіяни захочуть піти у наступ на деяких ділянках. І ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо бути впевненими, що українці здатні краще захищатися", — сказав Кірбі.

При цьому він додав, що США розвивають надані Україні можливості, щоб ЗСУ могли вжити контрнаступних дій у разі потреби.

Крім того Кірбі додав, що Україна потребує багатьох речей, включаючи бронетехніку, артилерію, ППО та матеріально-технічне забезпечення.

Як повідомлялося раніше, у Західних ЗМІ з’явилася інформація, що в США почали побоюватися ситуації, в якій контрнаступ України виявиться невдалим або принесе надто скромні результати.