Війна — день 426: окупанти штурмують Бахмут і готуються до нового наступу

Оперативно про головне 25 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 426 днів. Окупанти продовжують наступальні дії на багатьох напрямках, але основні зусилля фокусують на Бахмуті. При цьому в мережі з’явилася інформація про те, що ЗСУ йдуть із міста, однак у командуванні ці чутки не підтвердили. Водночас через покращення погодних умов на фронті не виключено, що росіяни зроблять нові спроби провести масштабний наступ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У США кажуть, що росіяни можуть спробувати розпочати новий наступ після покращення погодних умов.

Дізнатися про головні події 22 квітня можна у публікації:Війна — день 423: окупанти штурмують Бахмут і пожвавилися ще на двох напрямках.

З даними за 23 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 424: ворог атакує на сході, а ЗСУ завдають ударів на півдні

Про те, що відбувалося 24 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 425: окупанти ослабли, але все ще тиснуть на сході