Проблемні 30 тисяч: до якого рішення схиляються у Раді щодо доплат військовим

Серед військових і депутатів є ті, хто вважають, що потрібно знайти кошти

Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям. При цьому опитані "Телеграфом" співрозмовники кажуть, що грошей на повернення доплат у бюджеті поки немає. І тепер в Офісі президента та у ВР шукають рішення, як максимально безболісно вийти із цієї складної ситуації.

За очікуваннями деяких наших співрозмовників у парламенті, доплату, найімовірніше, не повертатимуть, пояснивши це тим, що фінансової спроможності держави на це не має. Проте серед військових і депутатів є й ті, хто вважає, що треба знайти кошти й повернути доплати.

"Ми маємо зробити все, щоб організувати військовим нормальне грошове забезпечення. Треба зробити це пропорційно. Можливо, зробити правильну градацію через уряд: комусь 30 тисяч, комусь 25, комусь 35 тисяч премія. Тому що ті зарплати, які є зараз, не дозволяють військовим нормально проходити службу і не думати про те, як живуть їхні родини. Ми — велика держава, у війні бере участь максимум мільйон людей, тому має бути ухвалене адекватне рішення, як забезпечити всіх достойно", — зазначив у коментарі "Телеграфу" секретар парламентського комітету з нацбезпеки Роман Костенко.

Але поки виглядає так, що влада шукає не як пропорційно перерозподілити кошти військовим, а як скасувати рішення Верховної Ради, і зробити це з мінімальними для себе комунікаційними проблемами.

Повний текст читайте у матеріалі на нашому сайті: "Наголосували, "не розібравшись": що буде з доплатами 30 тисяч для військових? Три сценарії".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Генштабі вважають, що військові мають отримувати справедливі доплати.