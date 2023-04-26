Ворог може мати просування під Авдіївкою: свіжі карти боїв в Україні

Ворог посилено обстрілює позиції військових та цивільні міста в прифронтовій зоні

Російські окупанти невпинно атакують на сході України. Ворог намагався просунутися на лінії Сватове — Кремінна, в околицях Бахмуту, біля Авдіївки.

За даними Інституту вивчення війни, російські джерела заперечують зайняття українськими військами позицій на східному березі Дніпра на Херсонщині. Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог атакував на трьох напрямках.

Загалом на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках за добу відбиті 39 спроб прориву. Найзапекліші бої — у Бахмуті та Мар’їніці.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Куп’янському та Лиманському напрямку ворог не атакував. Натомість DeepState повідомляє про триваючі локальні бої вздовж лінії зіткнення. Ворог артилерією намагається відтіснити українських військових. За даними командувача Східної групи військ України генерал-полковника Олександра Сирського війська рф намагаються витіснити українські війська з їхніх позицій у районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної), щоб створити умови для подальших атак на с. Лиманський напрямок.

Карта бойових дій в Луганській області

У Бахмуті ситуація дуже важка. Ворог продовжує атакувати місто та його околиці. Окрім Бахмуту ворог наступав у Богданівці, Хромовому та Кліщіївці. У самому Бахмуті ворог просунувся на південний захід від залізничної станції Бахмут-2 на заході міста. Українські військові здійснили локалізовану контратаку на північний захід від Бахмута. На думку аналітиків — аби зменшити тиск на лінію матеріально-технічного забезпечення, що проходить через Хромове. Росіяни заявляють, що вона не вдалася.

Карта бойових дій у Бахмуті

Ворог на Авдіївському напрямку наступав біля Сєверного та Первомайського. На Мар’їнському під ударом сама Мар’їнка. За даними ISW, ворог міг просунутися на схід у напрямку Невельского — є дані геолокації.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російській воєнні кореспонденти продовжують стверджувати, що українських військових немає на східному березі Дніпра у Херсонщині, вони розповсюджують заяви російських військових. Одна є й ті, хто повідомляє про захоплення островів у дельті ріки. За даними Генштабу ворог обстріляв понад 40 населених пунктів на півдні.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв про обстріл Куп'янська у Харківській області. Ворог поцілив у музей, є загиблі та поранені.