Кулеба: Україна готова обговорювати будь-які пропозиції щодо миру, окрім двох варіантів

У МЗС дали відповідь на постійні заклики до переговорів із росією

У МЗС України відповіли на заклик Бразилії до припинення війни та початку мирних переговорів із росією. Там заявили, що готові до переговорів, проте така ініціатива має відповідати двом вимогам.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь на запитання журналістки CNN.

"Перше, там не повинно бути умов, що Україна поступається якимись своїми територіями на користь росії в обмін на закінчення війни, оскільки це ніколи не спрацьовувало раніше і не спрацьовуватиме в майбутньому. І друге – конфлікт не повинен стати "замороженим", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що будь-який мирний план, який не передбачає таких кроків, Україна готова обговорювати,

"Якщо президент (Бразилії. – Ред.Ш Лула да Сілва хоче зробити політичну інвестицію в коаліцію групи країн, які готові просувати мир з повною повагою до цих двох принципів – ми готові розмовляти з ними. Але якщо він спробує відійти від цих принципів, ми будемо негайно публічно реагувати", – каже голова відомства.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва назвав війну в Україні "сімейною сваркою" і заявив, що світ має набратися терпіння.

Також ми повідомляли, що Макрон хоче "помирити" Україну та росію. Що він планує запропонувати Китаю?