Як у Макіївському ПТУ: стало відомо про ще одне масове знищення окупантів

Удар був аналогічним новорічному подарунку від ЗСУ

Масований новорічний удар ЗСУ по розташуванню цілого натовпу російських окупантів у Макіївці виявився лише черговим. Про ще один подібний випадок дізналися в мережі.

Про це пише користувач Twitter під ніком Necro Mancer.

У своєму посту він посилається на дані з російського пабліку у соцмережі "ВКонтактє". У ньому повідомляється про загибель одного з "мобіків" з Уралу, який, як стверджується, загинув у жовтні 2022 року разом з масою своїх співвітчизників, які перебували в Будинку культури села Червонопопівка, що в Луганській області.

Зі слів росіян стає ясно, що удар по цій групі окупантів був аналогічним тому, який проводився по самарських окупантах, що розташовувалися в ПТУ Макіївки.

"О 2 годині ночі вони підсвітили лазерним наведенням кут Будинку культури і по ньому було завдано удару артилерійським ракетним комплексом M142 HIMARS. Оскільки будівля Будинку культури була панельною — після обстрілу вона склалася як картковий будиночок. Ті, хто знаходилися у великих приміщеннях, загинули, більшість від крововтрати під завалами вдалося вижити в основному тим, хто знаходився в маленьких приміщеннях. Після цього цілу добу йшов масований артобстріл, який не давав підійти до будівлі для евакуації поранених і загиблих", — йдеться в повідомленні.

З усього вищесказаного Necro Mancer робить висновок, що масове знищення російських окупантів у Макіївці було далеко не першим таким випадком.

"Ну ось, схоже, і прояснилася доля натовпу уральських чмобиків, що випилилися 24/10/22 у будинку культури села Червонопопівка Луганської обл. Самарські у макіївському ПТУ були далеко не першими", — вважає він.

Нагадаємо, що внаслідок новорічного удару ЗСУ по Макіївці будівля місцевого ПТУ просто зникла, а разом із нею зникли і сотні російських мобілізованих. За даними СтратКому, мова може йти приблизно про 400 загиблих та 300 поранених. Росіяни тоді визнали лише 63 загиблих.

Раніше ми писали, що ЗСУ у Кадіївці знищили базу "вагнерівців".