У США розповіли, скільки вже передали Україні бойових машин

США не мають наміру припиняти постачання військової допомоги в Україну

США продовжують надавати військову допомогу Україні та мають намір робити це до перемоги над росією. На сьогоднішній день Америка вже передала 98% від обіцяної кількості бойових машин.

Про це повідомив головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі. За його словами, підтримка Сил оборони Америкою продовжиться.

"Я дуже впевнений, що ми доставили необхідний їм матеріал, і ми продовжуватимемо тримати лінії постачання відкритими для підтримки їхніх операцій", — сказав Каволі.

Головнокомандувач збройних сил США в Європі додав, що військова допомога в Україну надходить згідно з планом і вже передано понад 98% обіцяних бойових машин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки бойових літаків залишилося в України. Окупанти не змогли знищити навіть половини авіапарку Збройних сил нашої країни. Наразі ЗСУ впевнено утримує контроль над своїм повітряним простором, хоча кількість літаків у окупантів перевищує нашу мінімум у п’ять разів.