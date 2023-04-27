Окупанти завдали удару по житловій багатоповерхівці в Миколаєві: що відомо

За попередньою інформацією, удар завданий ракетами С-300 або "Калібр"

Миколаїв зазнав ракетного обстрілу з боку росіян. За попередньою інформацією, пошкодження зазнала одна з багатоповерхівок, а під завалами можуть бути люди.

Як повідомив у своєму telegram-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, згідно з попередньою інформацією, місто було обстріляне модифікованими зенітними ракетами С-300.

За його словами, всього було близько чотирьох прильотів.

Одна з ракет потрапила у житлову багатоповерхівку, а друга в приватний будинок. Інша інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Водночас у каналі "Миколаївський Ванек" повідомили, що удару було завдано ракетами "Калібр", які були запущені з моря. У повідомленні вказано, що під завалами багатоповерхівки можуть бути люди.

Також автори каналу стверджують, що постраждали щонайменше три житлові будинки і є постраждалі, яких дістають представники ДСНС.

В інших місцевих каналах публікують відео, на якому видно яскравий спалах і чути звук вибуху.

Як повідомлялося раніше, днями окупанти обстріляли Куп’янськ (Харківська область) та потрапили до місцевого краєзнавчого музею. На жаль, без жертв не обійшлося.