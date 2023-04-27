"Пріоритет №1": Резніков пояснив, якої зброї Україна потребує найбільше

Україна потребує підтримки для боротьби із більшим ворогом

Західні союзники вже надали Україні військову підтримку більш як на 50 млрд доларів, однак для закінчення війни, вже цього року треба в десять разів більше. Пріоритетним напрямом для допомоги в Україні вважають засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю "РБК-Україна". Він зазначив, що поповнення сил ППО лишається пріоритетом №1 на зустрічі у форматі "Рамштайн". "Прилетіти може будь-куди", — зазначає міністр і додає, що безпека неба дозволить країні розвиватися, збирати врожаї, поповнювати бюджет завдяки більшій стабільності. Це потрібно для забезпечення армії та виживання країни.

Резніков також прокоментував злиті "документи Пентагону" про нестачу ракет для ППО. Він зазначив, що в Україні система здебільшого радянська і запаси ракет до неї скінченні. Якщо їх не виробляють в Україні і ніде взяти нові, то варто замінити ППО на західну.

Моделі вже визначені, питання за збільшенням їхньої кількості та запасів ракет. Міністр додав, що літаки — це також частина ППО. Сучасний літак може закрити негаразди та провали радянських систем.

Окрім ППО Україні потрібні снаряди не тільки для оборони в небі, а й для всіх систем, а також посилення "броньованого кулака" — танків та спецмашин. Резніков виділяє це в три пріоритети України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна отримала від Великої Британії танкові снаряди зі збідненим ураном. Новина про це викликала істерику в російському політикумі.