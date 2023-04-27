Одне з головних запитань: полковник запасу відповів, чи наважаться росіяни на підрив ЗАЕС

Росія не влаштовуватиме провокації на ЗАЕС, але й віддавати її просто так не збирається

Питання Запорізької атомної електростанції є головним у загальній парадигмі майбутнього контрнаступу ЗСУ. І, попри всі російські погрози з приводу станції, насправді окупанти нічого з нею не зроблять, бо це буде "пострілом собі в ногу".

Таку думку висловив військовий експерт і полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

На думку експерта, причиною, чому росія не здійснюватиме жодних провокацій на ЗАЕС, є небажання путіна втрачати власний "гаманець".

"Після провокації на ЗАЕС росіяни втратять гаманці, а це кишеня того ж путіна. Вони втратять десятки, а може й сотні мільярдів доларів. Просто на нуль помножать "Росатом". Він вилетить з усіх відносин по всьому світу. Туди зайде Westinghouse (американська електротехнічна компанія Westinghouse Electric Corporation. — Ред.). Це заміщення відбудеться миттєво. І сотні мільярдів доларів заради якоїсь провокації вони точно не втрачатимуть", — вважає Світан.

Проте росіяни повертати ЗАЕС просто так теж не збираються. Адже, за даними британської розвідки, ще до березня 2023 року окупанти облаштували бойові позиції на будівлях реакторів станції. Це може означати, що корпуси реакторів інтегровані у планування тактичної оборони росії.

"На знімках видно, що до березня 2023 року російські війська облаштували бойові позиції з мішками з піском на дахах декількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції. Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що фактично корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони", – йдеться у повідомленні розвідки Британії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли ми звільнимо ЗАЕС і як це посилить нашу безпеку.